نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بمركز «قوص» ضمن مبادرة حياة كريمة «صور»

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تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من الأعمال الإنشائية ومتابعة نسب التنفيذ بمجمعات الخدمات المتكاملة للمواطنين بالوحدات المحلية لقرية حجازة قبلي والكلالسة، وخزام بمركز قوص، ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري، رافقه العميد خالد فوزى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

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مجمع الخدمات المتكاملة

أكد نائب محافظ قنا، أن مجمع الخدمات المتكاملة للقرى الثلاثة ضمن 19 مجمعا يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن جميع مراكز الخدمات تضم مقر للوحدة المحلية القروية، ومكتب تموين، وشهر عقاري، وسجل مدني، ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي.

مجمع الخدمات الحكومية

وأضاف حازم عمر أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، لأن هذه المجمعات ستسهم في القضاء علي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة بكل سهولة ويسر، وهو ما تقوم عليه الدولة في كل المصالح والتعاملات بين الدولة والأفراد والعكس، من خلال بنية تحتية قوية.