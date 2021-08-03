بعد التأهل لنصف نهائي الأولمبياد .. لاعبو اليد يحتفلون بالفوز على ألمانيا داخل غرفة خلع الملابس.. فيديو

احتفل لاعبو المنتخب الوطنى لكرة اليد، داخل غرفة خلع الملابس، بعد الفوز التاريخى على ألمانيا 31 / 26 فى دور ربع النهائى لمنافسات كرة اليد، والتأهل للدور قبل النهائى فى بطولة دورة الألعاب الأوليمبية "أولمبياد طوكيو 2020".

احتفال منتخب اليد بالتأهل لنصف نهائى الأولمبياد

ونشر على زين، نجم منتخب اليد، عبر حسابه على انستجرام، صورا من احتفال اللاعبين بعد الفوز داخل غرف خلع الملابس.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزا ثمنيا وتاريخيا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى بالبطولة.

بهذه النتيجة يواجه المنتخب الوطنى نظيره الفرنسى فى الدور قبل النهائى بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحرينى بنتيجة 42 – 28 فى المباراة التى جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

وتقام مباراة مصر وفرنسا فى الدور قبل النهائى لمنافسات اليد يوم الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس الجارى فى العاشرة صباحا بتوقيت مصر.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية، وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.