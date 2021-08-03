”سؤال وجواب” حول اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات عام 2021 (الجزء...

س6: ما خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت؟

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه:

www.tansik.egypt.gov.eg

• يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

• سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية" وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

• ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية، (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

• عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

س7: كيف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات؟

• تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

س8: هل يحق للطالب الراسب دخول اختبارات القدرات مرة أخرى؟

• تُجرى اختبارات القدرات في المواعيد المقررة مرة واحدة، لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أم بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية، تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

س9: ما الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات القدرات بالكلية؟

• رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

• صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب صورتين شخصيتين، بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

س10:ما التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أدائه اختبار القدرات؟

• ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وُجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

• إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات، وقفازات طبية، وكحول؛ لضمان سلامة الطالب، ووقايته من أي فيروسات.

• التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية، أثناء الاختبارات، خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

• الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

• غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

• ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويُعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.