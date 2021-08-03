صور - وكيل صحة الشرقية يتابع أراضى تطوير الوحدات الصحية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة الحسينية، عقد خلالها اجتماعًا مع المهندس سامى حمد معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، لمناقشة خطة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالحسينية، بعد تسليمهم للإدارة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع، والخطة الموضوعة لتطوير الوحدات ما بين إحلال وتجديد، وتطوير شامل، والتوسعات المقترحة، حيث تم إحلال المبانى الخاصة بها، للبدء فى تجديد هذه المراكز والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية، والتى سيتم من خلالها تطوير 25 منفذ طبى مدرج ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

وعقب الاجتماع، قام وكيل الوزارة ورئيس المدينة، بمعاينة العديد من الأراضى على الطبيعة، والمقترح التبرع بها من ممثلى المجتمع المدنى، ببعض القرى بمركز ومدينة الحسينية، للوقوف على مدى إمكانية إنشاء مراكز طبية عليها، يتم تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بهم، ضمن المبادرة الرئاسية.

كما تفقد وكيل الوزارة مع اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، ولجنة من مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، عدد من أماكن المراكز الطبية والوحدات الصحية بالحسينية والمزمع تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية، لرفع المساحات الخاصة بها على الطبيعية، ومطابقتها بالرسومات الهندسية، وقامت اللجنة بالمرور على 10 وحدات صحية هى "الجمالية، الملكين البحرية، قهبونة، الخلايلة حمادين، منشأة أبو عامر، سماكين الشرق، الصالحية 7، الصالحية 3، عليوة، المناجاة الكبرى".

وفى نهاية الزيارة، عقد وكيل الوزارة اجتماع مع ممثلى الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بموقع إدارة الأعمال بسعود، تم خلاله استعراض الخطة الموضوعة، وآليات العمل، لتطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالحسينية، والمساحات المتاحة والتوسعات اللازمة بعد رفع المساحات، ومراجعة الرسومات الهندسية، بما يتناسب مع تقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصرى، ومؤكدًا على الدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، لافتًا إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضى تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.