خلال لقائه قيس سعيد.. شكرى يؤكد دعم مصر لقراراته ومطالب الشعب التونسى

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وأكد الرئاسة التونسية، فى بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية التونسى الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس فى مواجهة جائحة كوفيد-19 والتى ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر.
كما أكّد رئيس الدولة على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.
ومن جانبه، نقل سامح شكرى لرئيس الدولة التونسى عبارات احترام وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التى اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.
وأفاد وزير الخارجية ، بأن مصر تثق فى حكمة رئيس الدولة التونسى وقدرته على قيادة هذا المسار الدستورى السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.
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