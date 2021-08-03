فوز القس كمال رشدى برئاسة سنودس النيل الإنجيلى

جدة - نرمين السيد - وأٌجريت الانتخابات على مقعد الرئيس بين كل من القس محى زاهر راعى الكنيسة الإنجيلية بالتعاون ومرشح مجمع القاهرة الإنجيلى، القس كمال رشدى راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا ومرشح مجمع المنيا الإنجيلى المشيخى، وذلك بالاقتراع السرى خلال الصناديق.

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