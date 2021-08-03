/643681/وزير-الخارجية-يلتقى-بالرئيس-التونسي-ويؤكد-مصر-واثقة-فى-قدرتكم-على-تجاوز-الظروف-الدقيقة-الحالية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية سامح شكري قد توجه صباح اليوم، ٣ أغسطس الجاري، إلى الجمهورية التونسية، حاملًا رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

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وزير الخارجية يتوجه إلى تونس

هذا، وقد نقل الوزير شكري، خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي، مُعربًا عن تضامن مصر ودعمها لفخامته في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

سامح شكرى: مصر واثقة فى قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية

وجددّ الوزير شكري، خلال اللقاء، ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.