/643680/عيد-حماد-مدينة-سايلو-فودز خطوة لتحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-المنتجات-الغذائية-الخاصة

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس السيسي اليوم للمدينة الصناعية الغذائية سايلو فوودز، يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسير بخطى متنامية وسريحة نحو تحقيق الرخاء والتقدم لمواطنيها، مؤكدا ان الدولة أصبحت تضع بناء الانسان المصري في مقدمة أولوياتها.

مواجهة الزيادة السكانية العشوائية

ولفت النائب عيد حماد في تصريحاته للمحررين البرلمانيين، إلى أهمية ما ذكره الرئيس بشأن ضرورة مواجهة الزيادة السكانية العشوائية والتي تعتبر من اخطر التحديات التي تواجه جهود التنمية، منوها إلى ان قادرة على تهديد الانجازات الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتحقق من نهضة للبلاد.

وأشاد عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي وتاكيده بأن يكون هناك ثقافة للآباء لمراقبة حقيقية لأوزان أولادهم، والعمل على تنظيم الإنجاب فى مصر لأنه يؤثر فى موضوعات كييرة، وذلك فى ظل وجود 4 ملايين طالب يعانون من السمنة المفرطة، وذلك لتفادي خطورة هذه المشكلة على الدولة.

سايلو فودز تمثل إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية

ولفت النائب عيد حماد أن المدينة الصناعية سايلو فودز تمثل إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية فى مصر حيث تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الخاصة، فضلا عن وتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب المصرى، وبالتالى خفض معدلات البطالة، وتوفير العملة الصعبة التى كانت تستخدم فى الاستيراد من الخارج.