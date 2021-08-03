/643679/جاريث-بيل-لجمهور-ريال-مدريد-سيكون-الموسم-الأفضل-للملكي

وعد الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، جمهور الميرنجي بمفاجأة سعيدة خلال الموسم الجديد، بعد مسيرة له مع الفريق ناجحة ولكن بدون مجهود منه كما هو المعتاد منه في السابق.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في صيف 2022، ولا توجد أي محادثات بين الطرفين بشأن التجديد.

تصريحات الويلزي جاريث بيل

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن جاريث بيل وعد المقربين منه والمشجعين الذين يلتقي بهم في الشوارع أن هذا الموسم سيكون الأفضل في مسيرته.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن بيل يؤكد أنه متحمس بشكل يفوق الحالة التي كان عليها عندما وصل إلى النادي الملكي لأول مرة.

يذكر أن بيل كان يرتبط بعلاقة سيئة مع الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق للميرنجي، بينما سبق له التألق تحت قيادة المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي.

ولعب الجناح الويلزي معارا لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في الموسم الماضي، لكنه لم يظهر بالمستوى المأمول فعاد للريال للاستعداد للموسم المقبل.

انتقال ديفيد ألابا إلى فريق ريال مدريد

انتقل ديفيد ألابا إلى فريق ريال مدريد قادما من العملاق البافاري بايرن ميونخ، ووقع الدولي النمساوي على عقود إنضمامه إلى الفريق الملكي بعد اجتيازه الكشف الطبي، وتواجد فلورنتينو بيريز أثناء توقيع اللاعب.

انضم ديفيد ألابا إلى صفوف فريق ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، وذلك بع انتهاء مدة تعاقده مع فريق بارين ميونخ، ولم يرغب النمساوي في استكمال مشواره الكروي داخل صفوف العملاق البافاري، وإنما صرح بأنه أراد الانتقال إلى فريق ريال مدريد لخوض تجربة جديدة.

فشل بيريز في تجديد عقد راموس

يذكر أن الإسباني سيرجيو راموس، انتهى تعاقده مع فريق ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي، ولم يصل الإسباني إلى اتفاق مع إداراة فريق ريال مدريد، حيث طلب بيريز رئيس مجلس إداراة فريق ريال مدريد، من سيرجيو راموس تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اللاعب، ولكن رفض سيرجيو راموس، وقرر الرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب بقميصة 16 عام، حيث انضم الدولي الإسباني إلى الفريق الميرنجي عام 2005، عندما كان لاعبا في فريق إشبيليه الإسباني.