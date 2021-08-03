/643678/4-ميداليات-ينتظروا-مصر-جدول-منافسات-الفراعنة-غدا-الأربعاء-بأولمبياد-طوكيو-2020

تخوض البعثة المصرية، بعض المنافسات، صباح وفجر غدا الثلاثاء، ضمن فعاليات دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وينتظر المصريين الحصول على 4 ميداليات، في منافسات غدا الأربعاء، بواقع ميداليتين في المصارعة الرومانية، ومثلهم في الفروسية.

ويستعرض دوت الخليج جدول منافسات المصريين غدا الأربعاء في فعاليات أولمبياد طوكيو 2020

جدول منافسات المصريين غدا الأربعاء

2:05 فجرا: إيهاب عبد الرحمن، في منافسات ألعاب القوى، للدور التمهيدي لسباق رمي الرمح.

2:30 فجرا: مؤمن مهران، في منافسات الكانوي، لتصفيات رجال 200 متر.

3:19 فجرا: سما أحمد في منافسات الكانوي، لتصفيات سيدات 500 متر.

8:00 صباحا: مها جودة، في منافسات الغطس، للدور التمهيدي في سباق 10م ثابت.

12:00 ظهرا: نائل نصار ومحمد طاهر زيادة، في منافسات فردي رجال نهائي الفروسية.

12:40 ظهرا: محمد كيشو، في منافسات الحصول على ميدالية برونزية في المصارعة الرومانية.

13:00 ظهرا: محمد متولي في منافسات الحصول على ميدالية برونزية في المصارعة رومانية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.