/643677/زعيم-الأغلبية-تعليقا-علىوصول-منتخب-مصر-لنصف-نهائي-أولمبياد-طوكيو-لليد-إنجاز-رياضي-جديد-وأداء-فني-عالمي

هنأ زعيم المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، المنتخب الوطني لكرة اليد، لفوزه على نظيره الألماني ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

منتخب اليد

وأضاف زعيم الأغلبية،” إنجاز رياضي جديد، وأداء فني عالمي، وروح وإصرار وعزيمة منقطعة النظير قدمها رجال منتخب اليد ليضربون موعدًا جديدًا مرتقبًا نحو كتابة إنجاز آخر”.

أولمبياد طوكيو

ووجه النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، التحية لرجال منتخب اليد على تأهلهم التاريخي كأول منتخب عربي وأفريقي للمربع الذهبي بـ (الأولمبياد)،موضحا”كل التحية لهذا الجيل العظيم المتكامل من شباب مصر.. وأطيب الأمنيات بالتوفيق والفوز في لقاء فرنسا يوم الخميس”.

هذا وفاز منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على نظيره ألألماني بنتيجة 31/25، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو. ليضرب موعدا في منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

كما يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع منتخب فرنسا، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.