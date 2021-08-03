/643676/أرقام-مميزة-لـ-ميكيسوني-صفقة-الأهلي-الجديدة

أقترب النادي الأهلي من إعلان التعاقد مع لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا خلال موسم الإنتقالات المقبلة بعد إنهاء أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء المفاوضات مع النادي التنزاني ، ويستعرض دوت الخليج أرقام ميكسوني لاعب الأهلي «المحتمل».

أستطاع لويس ميكيسوني من تسجيل هدف رائع في مرمى الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في النسخة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد في مركب محمد الخامس.

الأهلي ينهي التعاقد مع ميكيسوني

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي أنهى الإتفاق المبدئي مع إدارة سيمبا التنزاني للتعاقد مع ميكسوني مقابل مليون و200 ألف دولار لمدة 4 مواسم ونصف قادمة.

أرقام لويس ميكيسوني هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا

لعب: 9

ساهم في 6 أهداف

سجل: 3

صنع: 3

التسديدات : 20 منها 3 فقط بين الثلاث خشبات التي حولها لأهداف

25 مراوغة بشكل صحيح من اجمالي 33 بدقة 76%

دقة تمريراته كانت 81% (255 بشكل صحيح من 313)

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس

ذكرى ميلاد وائل جمعة

وأما عن مسيرته مع المنتخب كان جمعة أحد أهم أفراد جيل المعلم حسن شحاتة الذي توج بثلاث بطولات أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

بطولات وائل جمعة طوال تاريخه

الدوري المصري 8 مرات كأس مصر 3 مرات دوري أبطال أفريقيا 6 مرات كأس السوبر الأفريقية 6 مرات كأس السوبر المصري 7 مرات برونزية كأس العالم للأندية كأس الأمم الأفريقية 3 مرات كأس العالم العسكرية 1