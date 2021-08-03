أحمد فتحي لـ دوت الخليج: المدينة الغذائية سايلو فودز من أكبر المشروعات التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة

/643673/أحمد-فتحي-لـ-تحيا-مصر-المدينة-الغذائية-سايلو-فودز-من-أكبر-المشروعات-التي-نفذتها-مصر-خلال-السنوات-الأخيرة

أشاد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، بإفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

سايلو فودز

وأكد النائب أحمد فتحي، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن المدينة الصناعية الغذائية تعتبر من أكبر المشروعات التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ويأتي في إطار خطة القيادة السياسية لرفع التنمية الصناعية داخل مصر.

مواجهة السمنة

وأشار النائب أحمد فتحي ، عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي تطرق إلي مواضيع هامة خلال حديثة مثل ضررورة مواجهة السمنة بين الطلاب التي يعاني منها نحو 4 ملايين طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو 8 ملايين طالب نتيجة الظواهر السلبية تأتي نتيجة لسلوكيات غذائية غير صحية.

قطاع الصناعات الغذائية

وأوضح النائب أحمد فتحي، إلي أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي، كما أن الدولة تعمل الأن علي الاهتمام بكافة الملفات في وقت واحد مع التركيز على الملفات المستقبلية التي تحقق التنمية المستقبلية.