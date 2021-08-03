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يخوض المنتخب المصري مواجهة هامة أمام فرنسا فص نصف نهائي أولمبياد طوكيو بعد أن حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 31/25، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

«ثأر» منذ 20 عاما.. مصر تواجه فرنسا في نصف النهائي للمرة الثانية في التاريخ

وترتبط مواجهات مصر وفرنسا بمواجهة يتذكرها عشاق الرياضة المصرية ، حيث سبق وتواجه المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم عام 2001 في لقاء شهد تعرض الفراعنة لظلم تحكيمي كبير لصاحب الأرض في ذلك التوقيت على حساب أبناء النيل ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

موعد مباراة منتخب اليد القادمة أمام فرنسا

ويأمل المنتخب المصري في رد الهزيمة للديوك عندما يتواجه الثنائي، يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة صباحا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

احصائيات لاعبي منتخب مصر أمام ألمانيا

منتخب مصر صوب ٤٠ تصويبه أحرز ٣١ هدف بنسبه ٧٨٪

منتخب مصر أحرز من رميات ال٧ أمتار ٣ اهداف من ٣ تصويبات بنسبه ١٠٠٪

على زين ٥ اهداف من ٦ تصويبات بنسبه ٨٣٪

يحي خالد ٥ اهداف من ٩ تصويبات بنسبه ٥٦٪

يحى الدرع ٤ اهداف من ٧ تصويبات بنسبه ٥٧٪

احمد الأحمر ٣ اهداف من ٣ تصويبات بنسبه ١٠٠٪

احمد هشام ٣ اهداف من ٣ تصويبات بنسبه ١٠٠٪

محمد سند ٣ اهداف من ٣ تصويبات بنسبه ١٠٠٪

عمر الوكيل ٣ اهداف من ٣ تصويبات بنسبه ١٠٠٪

احمد عادل ٢ هدف من ٢ تصويبه بنسبه ١٠٠٪

محمد ممدوح هاشم ٢ هدف من ٣ تصويبات بنسبه ٦٧٪

ابراهيم المصرى ١ هدف من تصويبه بنسبه ١٠٠ ٪

كريم هنداوي الأخطبوط المصرى تألق في لقاء اليوم ١٨ تصدى من ٤٤ تصويبه بنسبه ٤١٪

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات من أصل 5 ، في دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.