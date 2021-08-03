محمود البدوى يكشف لـ دوت الخليج مدى تأثير اهتمام الدولة بصحة الطفل

جدة - نرمين السيد - وقال محمود البدوى، الخبير فى حقوق الطفل، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن قضايا الأطفال والمخططات الخاصة بهم فى كافة أوجه الرعاية ليست ممثلة على لائحة تكليفات أى وزارة فى مصر، مشيرا إلى أنها كانت بعيدة عن متخذى القرار.

وتابع: "كنا نعانى منذ فترة كبيرة، وتحديدًا ما بين عامى 2013 و2014 من تلك المشكلة، وقررت الدولة أن تفتح فى عام 2014 ملفات حقوق الإنسان بشكل مختلف، حتى وصلنا إلى وجود تكليفات واضحة حول العمل على الارتقاء بمستوى الحقوق والحريات".

وأشار محمود البدوى، إلى القصور الشديد وقتها حول حقوق الإنسان واقتصار عملها لدى القطاع الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حتى بدأت الدولة من جديد العمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأيدٍ قوية فى مختلف القطاعات سواء أمن، أو علاج، أو تعليم، ومن أهم ما يؤكد ذلك مبادرات "تكافل وكرامة"، و"100 مليون صحة"، و"محاربة السمنة والتقزم".

وتزامنا مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، لعدد من مصانع التغذية المدرسية للأطفال، أكد البدوى أهمية تلك الافتتاحات لعدم اهتمام الكثير من الأسر المصرية بالتغذية السليمة لأطفالهم، والاكتفاء بتناولهم المواد الحافظة الضارة بصحة الطفل.

وتابع البدوى قائلا: "بالنسبة لاهتمام الدولة بصحة الطفل وحرصها على تغذيته بشكل سليم، ليس أمرا جديدا عليها"، وحرصت الدولة أيضًا على الاهتمام بنشأة الطفل الصحية، والجسمانية والبدنية أيضا، مما ينعكس تأثير ذلك على عدم تسرب الطفل من التعيلم ونشأته فى بيئة سليمة تجعله سويا لا يعانى من أى أضرار نفسية تدفعه إلى الإجرام وغيره".

وتحدث "البدوى" لـ دوت الخليج، عن إمكانية أن تؤدى سوء التغذية، إلى بناء جسم الطفل بشكل غير سليم، ومن ثم إصابة الأطفال عند الكبر بأمراض مختلفة، منها السرطانات، لذلك بدأت الدولة الاهتمام بذلك لإنشاء جيل قوى يتم الاستفادة منه فى مختلف المجالات.

وأكد أن حق الطفل فى الغذاء والنشأة الصحية السليمة، من أهم الحقوق التى تم الاتفاق عليها من قبل المجتمع الدولى على اختلاف الدين والنوع واللون وغيره.

وتابع الخبير الحقوقى: "اليوم الدولة تصمم مسارًا جديدًا فيما يخص الحقوق والحريات، ومنها حقوق الأطفال، الذين يمثلون حوالى 40.1% من جملة التركيبة السكانية، فهم المستقبل القريب لمصر، لذا كان الاهتمام بهم على رأس أوليات القيادة السياسية".

وأضاف أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التعامل مع المصريين بشكل مباشر، أزاح المسافة التى كانت موجودة مسبقا بين المسؤول والمواطن.

وفى ختام تصريحاته لـ دوت الخليج، قال البدوى، إن مصر خلال 5 سنوات من الآن، وبسبب تلك الإجراءات التى اتخذتها الدولة، لن تصبح فى عداد الدول النامية، وستكون فى مصاف الدول المتقدمة.