العنانى ومنار يبحثان آليات تحفيز حركة السياحة والطيران الداخلى

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم الثلاثاء، الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وذلك لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية بجمهورية مصرالعربية من خلال وضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادى النيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظتى الأقصر وأسوان كمرحلة أولى بعد معاناة كبيرة للمحافظتين من تداعيات أزمة فيروس كورونا.





جاء ذلك فى إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار.

حضر اللقاء، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدنى، و أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، وحسين شريف رئيس شركة إيركايرو، ولفيف من قيادات الوزارتين.

واستهل وزير الطيران، اللقاء بالترحيب بوزير السياحة والآثار و الحضور وأكد أن الدولة تسعى دائما للوقوف بجانب القطاعين وتقديم الدعم الكامل لهم، كما أثنى على التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين قطاعى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحى داخلياً وخارجياً، مضيفاً أن وزارة الطيران لا تدخر جهدًا لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية لخدمة جميع شرائح المجتمع.

كما أكد وزير الطيران، على جاهزية كافة المطارات لاستقبال السائحين خاصة فى ظل زيادة الحركة الجوية فى الفترة الحالية، مع الاستمرار فى منح تخفيضات وتحفيز لشركات الطيران على رسوم الهبوط والإيواء وعلى الخدمات الأرضية المقدمة وذلك تشجيعًا لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، الشكر لوزير الطيران المدنى مثمنًا التعاون المستمر والتناغم الواضح بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى لدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التى تساهم فى تحفيز حركة السياحة الدولية والداخلية لاسيما فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها القطاعين نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على مرفقى الطيران والسياحة على المستوى العالمى، مؤكداً على حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كافة سبل الدعم لدفع الحركة السياحية.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن ربط المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية ببعضها البعض سوف يعمل على خلق منتج سياحى متكامل لأول مرة فى مصر يجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية حيث يستطيع السائح أن يستمتع بالشواطئ الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة وفى نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة، مما يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج السياحى المصرى.