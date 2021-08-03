إيرين سعيد: الرئيس السيسى يملك خطة متكاملة لصحة المصريين

جدة - نرمين السيد - وأضافت عضو لجنة الصحة، أن الرئيس يهتم بتوفير التغذية السليمة للشرائح الأكثر فقرا، وكذا لطلبة المدارس، كون الاهتمام بجودة الغذاء يعود بالنفع المباشر على الأطفال وبالتبعية على جودة التعليم لديهم.
وتابعت إيرين سعيد، أن المصريين قبل إطلاق الرئيس السيسى لمبادرات 100 مليون صحة، خصوصا تلك التى انصبت على صحة الأطفال، كانوا يعانون من أمراض كثيرة، ولكن مع المباردرات الرئاسية تغيرت الأمور بشكلٍ كامل، وصارت صحة المصريين فى أمان شدديد.
وأكدت أن توجيهات الرئيس السيسى، قضت بشكل كبير على أمراض سوء التغذية، التى كانت تضرب القطاع الصحى بشكل دائم، ما يؤكد أن الرئيس السيسى يملك خطة شاملة متكاملة الأركان للنهوض بحياة المواطن المصر.
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