جدة - نرمين السيد - أشاد النائب سامى فتحى سوس عوض مجلس النواب، والقيادى بحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة المنوفية وعلى رأسهم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، بمدينة السادات، واصفا هذا المشروع بأنه قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار فى الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية.





وأوضح "سوس" فى بيان له اليوم، أن أهم ما يميز المدينة الصناعية الغذائية أنها من أكبر المشروعات التى نفذتها مصر على مستوى العالم، خاصة لأنها تستخدم أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدان فى مدينة السادات، مشيرا إلى أنها تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتساهم فى ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وذكر عضو مجلس النواب، أن المنطقة تشهد عدد من التحديات الآن من بينها التحديات الاقتصادية بكل أشكالها، وتحرص مصر على التغلب على تلك التحديات، مؤكدا أن هذه المشروعات الكبيرة العملاقة تساهم وبشكل كبير فى دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة التى تبنتها الدولة منذ السنوات الماضية. ولفت النائب إلى أن المدينة الصناعية تضم مصنعا لإنتاج البسكويت بـ 5 خطوط، طاقة إنتاجية 68 ألف طنا للبسكوت فى اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، وذلك لتحقق كافة مناحى التنمية الاقتصادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب سامى سوس يشيد بافتتاح السيسى لمدينة سايلو فودز الصناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.