النشرة المرورية: زحام بكورنيش النيل .. وكثافات متحركة أعلى دائرى المنيب

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بــ "الراديو 9090"، إن الحركة المرورية فى محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام خصوصًا عند محور فيكترا مانويل المتجه إلى أبوقير، بالإضافة إلى ظهور كثافات بطريق الجيش والكورنيش.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أحجام ظهرت بمحافظة الغربية بمنطقة "ميت نما" والمتجه إلى شبرا، مؤكدًا أن الحركة المرورية بمحافظات الوجه القبلى مرضية تمامًا، عدا محافظة أسيوط التى ظهرت فيها بعض الكثافات عند منطقة محور 23 يوليو للمتجه إلى يسرى راغب وكوبرى الهلالى.

وتابع:"أن الحركة المرورية بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تعمل بشكل مرضى، عدا بعض الكثافات عند المنيب والأوتوستراد والكنيسة بسبب أعمال التوسعة".

وأكد صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ عدا شارع مراد، وطالب بسلوك شارعى الجامعة والسودان، كما ظهرت بعض الكثافات عند منطقة مجلس الدولة.

ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، ظهرت بعض الكثافات المرورية بمحور صلاح سالم خصوصًا للقادم من السيدة عائشة وطالب بسلوك طريق الأوتوستراد، كما ظهرت بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات بسبب خروج الموظفين وطالب بسلوك محور النصر، ونوه صابر أن الحركة المرورية بمناطق وسط البلد متوسطة وطالب بسلوك نفق الأزهر، كما انحسرت الأحجام بكورنيش النيل عند منطقة أثر النبى خصوصًا للقادم من الفسطاط وكوبرى العاشر والمتجه إلى المعادى بسلوك محور الأوتوستراد.