إنفوجراف.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع الحالى

جدة - نرمين السيد - ونصحت الهيئة، المواطنين بالابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس خصوصا من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا لأن هذه الفترة تسجل أعلى درجة حرارة، كما دعت المواطنين إلى ارتداء الملابس القطنية وشرب السوائل وارتداء قبعة أثناء التواجد فى الشارع خلال فترة الظهيرة.

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