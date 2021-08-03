سايلو مصر للصناعات الغذائية كل ما تريد معرفته عن silo foods

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سايلو مصر للصناعات الغذائية silo foods تصدرت مؤشرات البحث على جوجل مصر بعدما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة سايلو فودز silo foods وهي مدينة صناعية غذائية يهتم بها المواطنون بعد الافتتاح اليوم الثلاثاء الموافق 3 اغسطس حيث أن مدينة سايلو مصر للصناعات الغذائية تقع في مركز الساداتالتابع لمحافظة المنوفية.

دوت الخليج

مدينة سايلو مصر للصناعات الغذائية

جاء افتتاح مدينة سايلو مصر للصناعات الغذائية في إطار تعميق التصنيع المحلي، وتضم مدينة سايلو فودز silo foods مجمع للصناعات الغذائية.

مصانع مدينة سايلو مصر للصناعات الغذائية

بسكويت يو يوز- Yo-YOS، وهو بسكويت ويڤر بكريمة الفانيليا بسكويت تومور tomorrow، وهو بسكويت عالٍ الجودة. مصنع المكرونة في مدينة سايلو فودز مكرونة بساطة، وهي مكرونة مصرية بقمح مصري عالي الجودة. مصنع البسكويت في مدينة سايلو فودز بسكويت BOO وهو بسكويت مقرمش بالكريمة مكرونة وصفة، وهي مكرونة بمختلف الأصناف. مكرونة باليرمو، وهي مكرونة على الطراز الإيطالي. شعرية سريعة التحضير نودلز، وستحمل اسم كيرلز.

مصنع المخبوزات في مدينة سايلو فودز

ويشمل المصنع خطي إنتاج، إحداهما للمخبوزات العربية، وآخر للمخبوزات الأوروبية. يضم المصنع 40 منتجًا من المخبوزات في المرحلة الأولى يتم إنتاج العيش الشامي، وعيش لبناني، وعيش ماوي، وكايزر وتوست، وغيرها من المنتجات.

صوامع القمح بإجمالي 14 صومعة بطاقة تخزينية 280 ألف طن سنويا، ومطحن للقمح بإجمالي خطين بطاقة 234 ألف طن سنويا. مصنع اللورتو لانتاج جميع أنواع العبوات المرنة لتعبئة منتجات البسكويت والمكرونة والمخبوزات بإجمالي طاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا. مصنع للدبولكس لإنتاج جميع أنواع العلب بإجمالي طاقة إنتاجية 6 آلاف طن سنويا، وقطاع للنقل بإجمالي 52 شاحنة لنقل المنتجات بطاقة 200 طن على الرحلة بالإضافة إلى 70 معدة للشحن والتفريغ، وفندق لإقامة الخبراء الأجانب بطاقة استيعابية 45 غرفة، ومبان للإقامة وخدمات إدارية بطاقة استيعابية 800 موظف.