/643643/البنك-الأهلي-المصري--عميل-عندي-شغل-كتير-متوقف-بسبب-فون-كاش

البنك الأهلي المصري مازال العملاء يشتكون من فون كاش والمشاكل التي حدثت لهم في أعمالهم بسبب توقف فون كاش البنك الأهلي المصري حيث أن البعض تعطلت أعمالهم بسبب هذا العطل ووجب على العملاء كتابة مشاكلهم من البنك الأهلي المصري .

دوت الخليج

فون كاش البنك الأهلي المصري

كتب عميل البنك الأهلي المصري عبر فيسبوك: "مساء الخير ... فون كاش متوقف من يوم 31/7 ياترى التحديث هينتهي أمته ... عندي شغل كتير متوقف .... أو أشترك في محفظة أخرى لو التحديث هيتأخر".

البنك الأهلي المصري فون كاش

رد مسؤول صفحة البنك الأهلي المصري على العميل وكتب: "في ضوء تحديث محفظة الفون كاش ، نود الإفادة بأنه تم إتاحة التطبيق الجديد على متجر App Store ويمكن للعملاء أصحاب الهاتف المحمول بنظام التشغيل IOS استخدام التطبيق الجديد . وجاري استكمال إجراءات التحديث على التطبيق وتحميله على متجر Google Play والذي سيتم إتاحته للعملاء أصحاب الهاتف المحمول بنظام تشغيل Android خلال الفترة القادمة. كما نؤكد لكم حرصنا الدائم على تقديم أفضل مستويات الخدمة و الوصول لهدفنا الرئيسي و هو إرضاء العملاء".