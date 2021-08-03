/643638/بنك-القاهرة--مشاكل-على-كروت-الإئتمان-عميل-هيتحسب-عليا-قسط-زيادة

اشتكى عميل بنك القاهرة من سوء الخدمة في طاقم عمل كروت الائتمان وذلك بعد أن حدث عطل في بنك القاهرة آدى إلى تأخير الرد على طلب سداد معجل للمبلغ المقدم ، وكتب العميل مشكلته أمام جميع عملاء بنك القاهرة .

دوت الخليج

كرت ائتمان بنك القاهرة

كتب عميل بنك القاهرة على فيسبوك: " انهارده انا دفعت ٤٨٠٠٠ جنيه في كارت الائتمان وتقدمت بطلب سداد معجل للمبلغ اللي كنت بقسطه علي الفيزا والطلب لم يتم البت فيه ، ولما بسأل أمتي هيتم البت في طلب السداد المعجل الرد بيكون ملهوش وقت محدد يافندم ازاي طلب ملهوش وقت ، ياحضرات كشف الحساب بيتقفل يوم ٥ في الشهر يعني لو لم يتم البت في الطلب حتي ذلك التاريخ هيتحسب عليا قسط وفوائد زيادة علي الرغم اني قدمت الطلب قبلها وسددت المستحق عليه وسددت عمولة السداد المعجل اللي هيا ٢ %".

صفحة بنك القاهرة لا تعطي حلًا

اعتذر مسؤول صفحة بنك القاهرة أنهم لا يملكون حلًا، وكتبوا: "نعتذر لحضرتك ولكن قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء غير متاحة من خلال الصفحة لذلك يجب الرجوع لخدمة العملاء 16990 عن طريق مكالمة صوتية مسجلة يتم فيها تبادل البيانات أولا ليتم تأكيد حالة البطاقة مع حضرتك والتوضيح. وليتم اتخاذ الاجراء اللازم".