/643668/أبرز-المعلومات-عن-مبادرة-الكشف-على-الراغبات-فى-الإنجاب

مبادرة الكشف على الراغبات فى الإنجاب ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة التفاصيل الخاصة بمبادرة الكشف على الراغبات فى الإنجاب، والتى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المدينة الصناعية.

دوت الخليج

مبادرة الكشف على الراغبات فى الإنجاب

ووفقًا لما أشار إليه الرئيس السيسي فإن مبادرة الكشف على الرغبات فى الإنجاب أساسها الكشف المبكر على الراغبات فى الإنجاب وذلك لمدهم ببرنامج صحي تجنبًا الإصابة بالأمراض المزمنة التى تتعلق بالتقزم.

هذا وكان الرئيس السيسي، قد تحدث اليوم فى العديد من الأمور الخاصة بتحديث منظومة الغذاء المقدمة إلى الطلاب وذلك لتوفير نظام غذائي صحي لتجنب الأعراض التى تظهر عند الكثير من الأطفال.

كما تطرق حديث الرئيس السيسي إلى ملف الزيادة السكانية الذى كان لوقت طويل يؤرق العديد من الحكومات المتعاقبة بسبب تأثيره على معدلات التنمية التى تقوم بها الدولة المصرية فى الوقت الحالى.

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المدينة الصناعية

هذا وكان الرئيس السيسي قد شهد اليوم افتتاح المدينة الصناعية، فى مدينة السادات محافظة المنوفية، بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع محمد زكي، وعدد من الوزراء ومنهم وزير التموين والتجارة، الدكتور علي مصيلحي، ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زياد.

هذا وتحدث الرئيس السيسي على ضرورن أن يمارس الأطفال والشباب بشكل مستمر الرياضة للحفاظ على صحتهم وحتى يكون لدينا جيل من الأقوياء.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا فى حديثه إلى أن المبادرة تعمل على الكشف على الراغبات فى الإنجاب، مشيرًا إلى أن الأسرة هى المسؤولة عن تهيئة الظروف لإنجاب الطفل.

وأكد الرئيس السيسي، أنه لابد من توفير مبادرة الكشف على الراغبات فى الإنجاب، حيث أن الأم يجب أن تكون مستعدة صحيًا لذلك.