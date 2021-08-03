/643665/شحاتة-أبو-زيد-المدينة-الصناعية-الغذائية-انجاز-يحسب-للدولة-المصرية-للحفاظ-على-صحة-المواطنين

أكد النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات بمدن الدلتا، من الانجازات التي تُحسب للدولة المصرية بقيادتها الحكيمة في سبيل الحفاظ على صحة المصريين.

مصر تسير بخطى ثابتة نحو التوسع في الصناعة المصرية

وأضاف النائب شحاتة أبو زيد في بيان له اصدره اليوم الثلاثاء، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التوسع في الصناعة المصرية بكافة التخصصات والقطاعات، مشيدا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

تعميق الصناعات الوطنية

وأشار أبو زيد في تصريحاته أن تعميق الصناعات الوطنية له دور كبير في تحسين اوضاع الاقتصاد الوطني، لافتا غلى أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ولفت البرلماني شحاتة أبو زيد أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات السبع الماضية بتحقيق المستحيل وبناء مستقبل أفضل لمواطنيها، مؤكدا أن العمل يسير فى جميع الاتجاهات من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى.

هذا وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم الثلاثاء المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات محافظة المنوفية، فضلاً عن عدد من المشروعات الاخري بمدن الدلتا.