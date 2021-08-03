/643663/تعليق-شريف-اكرامي-بعد-صعود-منتخب-اليد-إلي-نصف-نهائي-طوكيو-2020

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 31/25، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة اللقاء في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرا.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

كتب شريف اكرامي حارس مرمي بيراميدز:"وحوش مصر لكرة اليد جيل يكتب تاريخ و يطيح بالكبار بسهوله و عن جداره،مبروك لمصر التأهل التاريخي للمربع الذهبي و في انتظار ميدالية باذن الله يا ابطال".

أحداث المباراة

تقدم منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 16/12، في الشوط الأول من زمن المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، ثم انتهت المباراة بنتيجة .

تاريخ مواجهات مصر وألمانيا

تقابل منتخب مصر بمنافسه الألماني في 7 مباريات، من أصل 6 دورات أولمبية شارك فيها الفراعنة، حيث التقى المنتخبين في مباراتين في أولمبياد سيدني 2000، ليصبح المنتخب الوحيد الذي لعب أمام منتخب مصر مباراتيين في نفس الدورة.

وجاءت المواجهات كالتالي:

المواجهة الأولى: في أولمبياد برشلونة 1992، وانتهت بفوز الماكينات الألمانيا بنتيجة 24/16.

المواجهة الثانية: في أولمبياد أتلانتا 1996، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 24/22، واحتل الفراعنة المركز الثالث حينها، فيما حلت الماكينات الألمانية في المركز الرابع.

المواجهة الثالثة، في أولمبياد سيدني، وكانت ضمن منافسات الدور الأول وانتهت بفوز مصر بنتيجة 22/21.

المواجهة الرابعة: في أولمبياد سيدني 200، وكانت ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس للثامن وفازت ألمانيا بنتيجة 24/18.

المواجهة الخامسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 31/25.

المواجهة السادسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 24/22.

المواجهة السابعة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 25/23.

وبتلك النتائج حقق منتخب مصر الفوز في مباراتيين، مقابل 5 مباريات للماكينات الألمانية.

حقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات من أصل 5 ، في دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.