/643661/وزير-الرياضة-يهنىء-منتخب-اليد-بالتأهل-للدور-النصف-النهائي-بأولمبياد-طوكيو

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

واستطاع منتخب اليد التأهل بعد الفوز علي منتخب المانيا بنتيجة ٣١-٢٦ بعد أداء متميز قدمه منتخب الفراعنة علي مدار شوطي المباراة ليقطع تذكرة التأهل للمربع الذهبي والمنافسة علي ميدالية أوليمبية حيث سيواجه منتخب فرنسا في مباراة نصف النهائي المقبلة.

تهنئة وزير الشباب والرياضة

وثمن وزير الرياضة علي أداء لاعبي منتخب اليد الذي قدموه حتي الآن في اولمبياد طوكيو ، وقدرتهم علي الفوز في المباريات التي خاضوها في مختلف مراحل البطولة، متوقعاً مزيد من الانتصارات لمنتخب اليد وتحقيق ميدالية أوليمبية تضاف لسجل الانجازات الرياضية .

واعرب الوزير عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبي مصر المتنافسين في الألعاب الفردية بدورة الألعاب الأوليمبية، وإسعاد المصريين بالفوز بميداليات أوليمبية ، علي غرار السعادة التي يدخلها منتخب اليد في قلوب المصريين بأدائه ونتائجه المتميزة ليكون من ضمن أبطال العالم في كرة اليد.

نتيجة يد مصر وألمانيا

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 31/25، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو. ليضرب موعدا في منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات من أصل 5 ، في دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.