/643659/النائب-عماد-سعد-حمودة-مبادرة-التمويل-العقاري-الجديدة-شعاع-نور-لملايين-المصريين-وتغير-إستراتيجية-المطورين-العقاريين

أثنى النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مبادرة التمويل العقاري الجديدة، الذى أعتبرها شعاع النور لملايين المصرين، مشيرًا إلى أنها تُمكن محدودى الدخل من الحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك، إذ تتلخص فى وجود قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3.%.

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عماد سعد حمودة: مبادرة التمويل العقاري تدعم متوسطى ومحدودى الدخل

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عماد سعد حمود، على أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة لدعم متوسطى ومحدودى الدخل تعمل أيضًا على تحفيز قطاع المقاولات الذى يمثل محرك مهم فى الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عماد حمود، إلى أن مبادرة التمويل العقاري تعمل على توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التي تخدم هذا القطاع، مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة.

رئيس إسكان النواب: مبادرة التمويل العقاري الجديدة محفزًا أساسيًا للمواطنين

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عماد سعد حمود:"إنَّ مبادرة التمويل العقاري الجديدة لدعم متوسطي ومحدودي الدخل، تعد محفزًا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة.

كما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عماد سعد حمودة، على أن إدراج المبادرة لأول مرة أصحاب المعاشات لإتاحة الفرصة لهم، خاصة من لديه معاش أو دخل إضافي أو ودائع في البنوك، يحمل مزايا إيجابية، فى إشارة منه إلى ما تنص علي المبادرة من أن تكون نسبة المقدم المدفوعة من قيمة الوحدة السكنية لا تقل عن 40% من إجمالي سعرها، كما لا يزيد عمره عن 75 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.