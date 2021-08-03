/643658/زعيم-الأغلبية-ينعي-شقيق-النائب-مجدي-عاشور
تقدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الاغلبية ،والنائب الأول لرئيس الحزب،بخالص العزاء والمواساة للنائب مجدي عاشور عضو مجلس النواب ، فى وفاة المغفول له بإذن الله شقيقه اللواء شوقي عاشور.
زعيم الاغلبية
وأضاف زعيم الأغلبية فى برقية العزاء،” خالص تعازينا القلبية ومواساتنا الصادقة في وفاة المغفور له بإذن المولى عز وجل اللواء / شوقي عاشور، شقيق النائب مجدي عاشور”.
وتابع النائب اشرف رشاد،”نسأل رب العزة سبحانه وتعالى أن يرحم فقيدكم، وأن يعفو عنه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويتقبله في زمرة عباده الصالحين”.
وقال زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد:”نشاطركم الأحزان وندعو الله أن يربط على قلوبكم برباط الصبر، وأن يجعل ابتلائكم في ميزان حسناتكم، وأن يجزل عليكم الأجر والثواب”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم الأغلبية ينعي شقيق النائب مجدي عاشور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.