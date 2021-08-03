/643658/زعيم-الأغلبية-ينعي-شقيق-النائب-مجدي-عاشور

تقدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الاغلبية ،والنائب الأول لرئيس الحزب،بخالص العزاء والمواساة للنائب مجدي عاشور عضو مجلس النواب ، فى وفاة المغفول له بإذن الله شقيقه اللواء شوقي عاشور.

زعيم الاغلبية

وأضاف زعيم الأغلبية فى برقية العزاء،” خالص تعازينا القلبية ومواساتنا الصادقة في وفاة المغفور له بإذن المولى عز وجل اللواء / شوقي عاشور، شقيق النائب مجدي عاشور”.

وتابع النائب اشرف رشاد،”نسأل رب العزة سبحانه وتعالى أن يرحم فقيدكم، وأن يعفو عنه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويتقبله في زمرة عباده الصالحين”.

وقال زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد:”نشاطركم الأحزان وندعو الله أن يربط على قلوبكم برباط الصبر، وأن يجعل ابتلائكم في ميزان حسناتكم، وأن يجزل عليكم الأجر والثواب”.