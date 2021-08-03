عمرو أبو السعود: الحكومة المصرية تسعى دائمًا لابتكار أحدث الأساليب العلمية فى المجال الزراعي

/643655/عمرو-أبو-السعود-الحكومة-المصرية-تسعى-دائما-لابتكار-أحدث-الأساليب-العلمية-فى-المجال-الزراعي

أشاد المهندس عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بالتطبيق الذكي على الهاتف المحمول «هدهد»، والذي تسعى وزارة الزراعة لإطلاقه بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتواصل مع الفلاحين ومساعدتهم في حل مشاكلهم بإستخدام الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بأحدث المعلومات الزراعية عن المحاصيل المختلفة، وتقديم الإرشاد الزراعي، وتبليغهم بمواعيد إستلام الأسمدة المدعمة.

دوت الخليج

عمرو أبو السعود: الحكومة المصرية تسعى دائمًا لابتكار أحدث الأساليب العلمية المتقدمة

وقال عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة، تسعى دائماً لابتكار أحدث الأساليب العلمية المتقدمة للتيسير على الفلاحين والمزارعين، لافتاً أن تطبيق «هدهد» الذي ستطلقه الوزارة خطوة جيدة لخلق قناة إتصال فعالة بين وزارة الزراعة من جهة والمزارعين من جهةٍ أخرى، وكذلك المزارعين المتباعدين جغرافياً، كما يهدف لتمكين المزارعين من الحصول على التوصية والتوجيه السليم لما يواجهونه من مشكلات بسهولة.

وأوضح النائب عمرو أبو السعود، أن تطبيق «هدهد» يمتاز ب 10 مزايا لخدمة الفلاح، حيث تتلخص في الآتي: «مشروع هدهد مساعد ذكي لتوفير الدعم الخدمي للمزارع (تقنيات الذكاء الاصطناعي) - لأول مرة في القطاع الزراعي تأسيس وحدة للتحول الرقمي - يتابع المشروع التغيرات المناخية والتقلبات الخاصة بالأسعار - يصدر التوصيات الفنية للمحاصيل الإستراتيجية، والتخطيط والمتابعة للإنتاج واستهلاك المياه - تم تدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على إستخدام المشروع - يوفر المشروع محتوى خدمي رقمي تهم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة - تدريب حوالي 2500 موظف على أعمال التحول الرقمي تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية - رقمنة و فهرست حوالي 2.8 مليون مستند، وجارِ ربطها بالأرشيف الإلكتروني المستخدم بالعاصمة الإدارية - تقديم الدعم الفني بشكل استباقي للإستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح - تقوم وزارة الإتصالات أيضاً بمراجعة موقف إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة والمرحلة الأولى من خدمات الوزارة المميكنة من أجل تلبية إحتياجات المستفيدين في أي مكان وعلى مدار الساعة».