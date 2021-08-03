وائل الإبراشي ودلال عبد العزيز الأبرز.. مشاهير استقرت حالتهم الصحية الأونة الأخيرة

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يعيش الوسط الفني والجمهور خلال الفترة الحالية حالة من السعادة واللهفة لرؤية محبيهم من النجوم بعدما انتشرت أنباء تفيد بإستقرار حالتهم الصحية، اذ تعرضوا في الفترة الأخيرة لأزمات صحية مفاجئة انقلب لها السوشيال ميديا بالأدعية تارة وكلمات الإشتياق لعودة الفنان فلان تارة أخرى.

دوت الخليج يرصد تطورات صحية في حالة نجوم الوسط الفني

عودة وائل الإبراشي قريبا

طال غياب الإعلامي وائل الإبراشي عن شاشة التليفزيون بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد منذ ديسمبر الماضي، لذا اصبح الجمهور على اشتياق لرؤيته من جديد ما يجعله دائما يتسائل حول حالته وعودته.

وبدأ الأمل بختلج قلوب الجمهور بعدما أعلنت الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح»الذي يعرض على قناة cbc عن تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي الصحية مشيرة إلى تحسنها، فقالت خلود مشيرة إلى عودت الإبراشب للجمهور خلال وقت قريب، فقالت: "ناس كتير بتسألنا على الإعلامي وائل الإبراشي، وأنا تواصلت معاه الحمد لله بقى كويس وزي الفل وإن شاء الله هيرجع قريب جدًا بإذن الله".

ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة للمنزل

وتنتظر الفنانة ياسمين عبد العزيز العودة لمنزلها بعدما كشف الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء عن استقرار حالتها، فقال أنها أصبحت مستقرة الآن ومن المقرر أن تغادر المستشفى إلى منزلها خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، وأوضح عبد الحي أن الفنانة ياسمين عبد العزيز مازالت موجودة في غرفة بمفردها تتلقى العلاج من الفريق المعالج لها لكن ممنوع عنها الزيارات وخلال أيام قليلة سوف تغادر المستشفى.

الجدير بالذكر أنه دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.

دلال عبد العزيز يمكنها مغادرة المستشفى

وكان قد كشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبد العزيز عن معانتها من مشاكل في الصدر بسبب فيروس كورونا وهو ليس تلف في الرئة كما أذاع البعض، مؤكدا على أنها تحتاج للأكسجين الطبي وتستخدم جهاز الـaspap بشكل مستمر، وأشار ألى تواجدها في نفس المشفى الذي يتواجد بها الإعلامي وائل الإبراشي اذ يتشابه الثنائي في نفس الأثار النفسية الناتجة عن الفيروس.

وأكد المصدر على مغادرة الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى خلال أسبوع أو أقل، لافتا إلى أنها تستطيع التحدث والسير بشكل طبيعي ولكن حالتها الصحية لازالت لا تسمح لها بالتفكير في أمر وفاة الفنان سمير غانم، كما أنه تم نقلها لغرفة عادية ولكنها خاصة بسبب ماتتمتع به الفنانة من مكانة وتتواجد أسرتها معها بشكل دائم.

الجدير بالذكر أنه، أصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم اذ كانا على استعداد لعرضه ضمن المارثون الرمضاني لهذا العالم، ولكن ضرب فيروس كورونا طاقم العمل وأدى إلى إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا.

الساحة الفنية تنتعش بأول ظهور لإيمان الحصري

وانتعشت الساحة الفنية مساء أمس الإتنين بعودة إيمان الحصري لأول مرة بعد مرضها المبهم من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك نشرته لتطمأن الجمهور بنفسها حول حالتها الصحية وتوجه لهم جزيل الشكر لمساندتها في هذه المحنة.

فكتبت الحصري: “أول مرة أكون قادرة أني أكتب على فيس بوك من شهور والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب، الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقى موجودة دلوقتي، ناس كتير أوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا حبكم ومساعدتكم ودعاءكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت وما زالت بتهون عليا.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة إني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة ما زلت فيها لسة مخرجتش.. ولسه محتاجة دعواتكم”.

وكانت قد تعرضت الحصري لأزمة صحية مفاجأة جعلها تخضع لعدد كبير من العمليات الجراحية وصل إلى 7 عمليات بشكل ممتالي وفي وقت قصير.