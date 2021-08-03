/643651/إسبانيا-تهزم-اليابان-بهدف-نظيف-وتتأهل-إلى-نهائي-أولمبياد-طوكيو-2020

حقق منتخب إسبانيا الفوز على نظيره منتخب اليابان(صاحب الأرض)، بهدف دون رد ، في المباراة في المباراة التي جمعت المنتخبين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

إسبانيا تتأهل إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فوزه على منتخب اليابان، بهدف نظيف، أحرزه أسنسيو في الدقيقة 25 من عمر الوقت الإضافي.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع منافسه منتخب البرازيل، في نهائي المسابقة.

وذلك بعدما تغلب منتخب البرازيل، على منتخب المكسيك، في المباراة التي جمعتهم اليوم، والتي انتهت بفوز راقصو السامبا بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي، ثم حسم لاعبو البرازيل الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4/1.

تشكيل إسبانيا أمام اليابان

في حراسة المرمى: سيمون

في خط الدفاع: كوكوريلا – باو توريس – جارسيا – أوسكار جيل في خط الوسط: زوبيميندي – مورينو – بيدري

في خط الهجوم: أوريارزابال – مير – أولمو

تشكيل منتخب اليابان أمام إسبانيا

في حراسة المرمي: تاني

في خط الدفاع: ساكاي ، ناكاياما، يوشيدا، تومياسو

في خط الوسط: إندو، تاناكا، كراهية

في خط الهجوم: كوبو، دوان، أويدا.

البرازيل أمام المكسيك

عودة المنتخب الأولمبي

عادت بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى القاهرة بعد الإنتهاء من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

مشوار المنتخب الوطني الأولمبي في طوكيو 2020

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.