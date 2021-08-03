/643650/حسين-الشحات-لاعب-الأهلي-يهنئ-منتخب-كرة-اليد-صور

وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي التهنئية إلى لاعبين منتخب مصر لكرة اليد رجال بالفوز في منافسات بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو وتحقيق الفوز علي نظيرة المانيا في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ اغسطس المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب حسين الشحات عبر حسابة الشخصي”تويتر” معلقاً:”الف مبروك للمنتخب المصري لكره اليد من اللحظة الاولى وانتم ابطال ورجال فخورين بكم وبما حققتوه للتاريخ ولازلنا ورائكم الي النهاية والعودة بميداليه اوليمبية ان شاء الله”.

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 31/25، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة اللقاء في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرا.

أحداث المباراة

تقدم منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 16/12، في الشوط الأول من زمن المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، ثم انتهت المباراة بنتيجة .

تاريخ مواجهات مصر وألمانيا

تقابل منتخب مصر بمنافسه الألماني في 7 مباريات، من أصل 6 دورات أولمبية شارك فيها الفراعنة، حيث التقى المنتخبين في مباراتين في أولمبياد سيدني 2000، ليصبح المنتخب الوحيد الذي لعب أمام منتخب مصر مباراتيين في نفس الدورة.

وجاءت المواجهات كالتالي:

المواجهة الأولى: في أولمبياد برشلونة 1992، وانتهت بفوز الماكينات الألمانيا بنتيجة 24/16.

المواجهة الثانية: في أولمبياد أتلانتا 1996، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 24/22، واحتل الفراعنة المركز الثالث حينها، فيما حلت الماكينات الألمانية في المركز الرابع.

المواجهة الثالثة، في أولمبياد سيدني، وكانت ضمن منافسات الدور الأول وانتهت بفوز مصر بنتيجة 22/21.

المواجهة الرابعة: في أولمبياد سيدني 200، وكانت ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس للثامن وفازت ألمانيا بنتيجة 24/18.

المواجهة الخامسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 31/25.

المواجهة السادسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 24/22.

المواجهة السابعة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 25/23.

وبتلك النتائج حقق منتخب مصر الفوز في مباراتيين، مقابل 5 مباريات للماكينات الألمانية.

حقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات من أصل 5 ، في دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.