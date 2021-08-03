/643647/تعرف-على-منافس-يد-منتخب-مصر-في-نصف-نهائي-أولمبياد-طوكيو

نجح المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، صناعة التاريخ في دورة أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على المنتخب الألماني في ربع نهائى منافسات اليد.

ويستعرض دوت الخليج منافس منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد في منافسات دورة أولمبياد طوكيو.

ضرب منتخب الفراعنة موعد مع المنتخب الفرنس في نصف نهائي منافسات كرة اليد بدورة أولمبياد طوكيو، بعد فوز الديوك على البحرين، 42 هدف مقابل 28 هدف.

حقق فراعنة مصر لكرة اليد، فوز قوي وهام في ربع النهائي من منافسات كرة اليد بدورة أولمبياد طوكيو، بنتيجة 31 هدف مقابل 25 هدف.

إحتفالات لاعبو مصر بعد الفوز

شهدت الصالة المستضيفة لمباراة مصر وألمانيا بثمن نهائي أولمبياد طوكيو احتفالات تاريخية للاعبي الفراعنة بعد تحقيق الفوزعلى الماكينات الألمانية وحسم التأهل لنصف النهائي.

تاريخ مواجهات مصر وألمانيا

تقابل منتخب مصر بمنافسه الألماني في 7 مباريات، من أصل 6 دورات أولمبية شارك فيها الفراعنة، حيث التقى المنتخبين في مباراتين في أولمبياد سيدني 2000، ليصبح المنتخب الوحيد الذي لعب أمام منتخب مصر مباراتيين في نفس الدورة.

وجاءت المواجهات كالتالي:

المواجهة الأولى: في أولمبياد برشلونة 1992، وانتهت بفوز الماكينات الألمانيا بنتيجة 24/16.

المواجهة الثانية: في أولمبياد أتلانتا 1996، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 24/22، واحتل الفراعنة المركز الثالث حينها، فيما حلت الماكينات الألمانية في المركز الرابع.

المواجهة الثالثة، في أولمبياد سيدني، وكانت ضمن منافسات الدور الأول وانتهت بفوز مصر بنتيجة 22/21.

المواجهة الرابعة: في أولمبياد سيدني 200، وكانت ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس للثامن وفازت ألمانيا بنتيجة 24/18.

المواجهة الخامسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 31/25.

المواجهة السادسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 24/22.

المواجهة السابعة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 25/23.

وبتلك النتائج حقق منتخب مصر الفوز في مباراتيين، مقابل 5 مباريات للماكينات الألمانية.