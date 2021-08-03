/643646/8-سبتمبر-الحكم-في-التحفظ-على-أموال-علاء-حسانين-بقضية-الآثار-الكبرى-وآخرين

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم في دعوى أمر منع من التصرف لأموال علاء محمد حسانين محمد، والمعروف بنائب الجن والعفاريت، وزوجته هناء محمد خليفة عبد الراضى وابنهما القاصر يوسف علاء، لجلسة 8 سبتمبر المقبل في قضية الآثار الكبرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحكم في التحفظ على أموال نائب الجن والعفاريت بقضية الآثار الكبرى وآخرين 8 سبتمبر المقبل

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جدد حبس حسن راتب، 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار، وهو تجديد الحبس الثالث له منذ القبض عليه وحبسه بتاريخ 29 يونيو، ثم تجديد حبسه الأول فى غضون 30 يونيو، ثم التجديد الثاني في 14 يوليو الماضي.

في سياق اخر تشهد محكمة الجنايات،استئناف رجل الأعمال «حسن راتب»، على قرار النيابة العامة بالتحفظ على أمواله وأموال عائلته لاتهامه بالاشتراك في سرقة وتهريب الآثار مع نائب الجن والعفاريت.

كانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب، والذي تقدم به طالبا إخلاء سبيله، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عصابة التنقيب عن الآثار"، واستمرار حبسه.

كان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأربعاء الماضي، تجديد حبس حسن راتب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الآثار وتهريبها للخارج.

النيابة العامة

تلقت «النيابة العامة» تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات. وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.