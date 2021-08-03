فرحة عارمة بين لاعبي المنتخب بعد الصعود لنصف نهائي الأولمبياد «صور وفيديو»

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شهدت الصالة المستضيفة لمباراة مصر وألمانيا بثمن نهائي أولمبياد طوكيو احتفالات تاريخية للاعبي الفراعنة بعد تحقيق الفوزعلى الماكينات الألمانية وحسم التأهل لنصف النهائي ، ويستعرض دوت الخليج فرحة اللاعبين.

وعبر لاعبو منتخب اليد عن فرحتهم الشديدة بالتأهل لنصف نهائي الأولمبياد بعد التغلب على ألمانيا في لقاء شهد تألق كبير لأبناء النيل على رأسهم كريم هنداوي حارس مرمى الفراعنة.

أحداث المباراة

تقدم منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 16/12، في الشوط الأول من زمن المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، ثم انتهت المباراة بنتيجة .

https://twitter.com/egygoals/status/1422545883229564928?s=20

تاريخ مواجهات مصر وألمانيا

تقابل منتخب مصر بمنافسه الألماني في 7 مباريات، من أصل 6 دورات أولمبية شارك فيها الفراعنة، حيث التقى المنتخبين في مباراتين في أولمبياد سيدني 2000، ليصبح المنتخب الوحيد الذي لعب أمام منتخب مصر مباراتيين في نفس الدورة.

وجاءت المواجهات كالتالي:

المواجهة الأولى: في أولمبياد برشلونة 1992، وانتهت بفوز الماكينات الألمانيا بنتيجة 24/16.

المواجهة الثانية: في أولمبياد أتلانتا 1996، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 24/22، واحتل الفراعنة المركز الثالث حينها، فيما حلت الماكينات الألمانية في المركز الرابع.

المواجهة الثالثة، في أولمبياد سيدني، وكانت ضمن منافسات الدور الأول وانتهت بفوز مصر بنتيجة 22/21.

المواجهة الرابعة: في أولمبياد سيدني 200، وكانت ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس للثامن وفازت ألمانيا بنتيجة 24/18.

المواجهة الخامسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 31/25.

المواجهة السادسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 24/22.

المواجهة السابعة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 25/23.

وبتلك النتائج حقق منتخب مصر الفوز في مباراتيين، مقابل 5 مباريات للماكينات الألمانية.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات من أصل 5 ، في دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.