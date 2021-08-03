وزارة الصحة تعلن إطلاق مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية عند الأطفال 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - صرحت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية عند الأطفال تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تختص بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية، حيث أكدت وزارة الصحة والسكان على استهداف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا من خلال تلك المبادرة، ويأتي إطلاق المبادرة في إطار سعي وزارة الصحة والسكان في حماية الأطفال من الأمراض التي قد تسبب لهم الإصابة بالإعاقة.

مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية عند الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير العلاج بالمجان لكافة الأطفال من خلال المبادرة، بالإضافة إلى شمول المبادرة على الأطفال من مختلف الأعمار، مؤكدة على توفير منظومة إلكترونية تختص بتسجيل بيانات الأطفال ضمن مبادرة كشف الأمراض الوراثية، وذلك مع توفير المتابعة بشكل دوري للأطفال.

وأكددت الوزارة على التعاون مع 4 شركات وطنية لتوفير العلاج والأدوية، كما أكدت على شمول مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية عند الأطفال الكشف على 19 كاشف للبحث المبكر على الأمراض الجينية والوراثية بين الأطفال، بالإضافة إلى إدراج خانة خاصة بالأمراض الوراثية في شهادة ميلاد الأطفال.

وفي ذلك الإطار صرح مساعد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد عن تخصيص أربع وعشرين عيادة على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لتوفير الكشف والعلاج لمصابي الضمور العضلي للأطفال من كافة الأعمار، بالإضافة إلى توفير الخط الساخن 106، الخاص بتلقي الاستفسارات من جانب المواطنين بشأن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية عند الأطفال تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكذلك الاستفسار عن الطرق الخاصة بعلاج الأطفال المصابين وطرق التقييم.

ومن الجدير بالذكر أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير التوعية لكافة أسر الأطفال ضمن المبادرة الرئاسية، وكذلك الحرص على تقديم البرامج الخاصة بالتوعية بشأن خطورة إنجاب الأطفال من ذوي الأمراض الوراثية.