الرئيس السيسي: أرحب بأي رأي مختلف وطالما اديتولي المسئولية شيلوا معايا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "أرحب بأى رأى مختلف، وأى إجراء يتم اتخاذه ونحن مستقرون، والنظام الذى يريد الإصلاح لا يصدر قرارات بها استثناءات"، مضيفًا:" عايزين نحقق السلامة لبلدنا.. فيه قياس حقيقى لقدراتنا وأى حد له رأى مختلف مرحب به".

وأضاف الرئيس السيسى، فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحررى رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم: "طالما اديتولى المسئولية شيلوا معايا".

وتابع: "أرجو أن يكون فهمنا لتنظيم دعم رغيف العيش أن يصل إلى الناس ولا يتم إساءة استخدامه بأننا نهدف إلى نقلة كبيرة قوى فى الأسعار.. إحنا بنتكلم بس نعمل شكل متوازن حتى نستطيع توفير 8 مليارات للتغذية المدرسية".