”سؤال وجواب” حول اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات عام 2021 (الجزء...

س1: كيف يتم التسجيل لاختبارات القدرات؟

• يقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg

س2: ما مواعيد التسجيل لأداء اختبارات القدرات؟

• خلال الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

س3: من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارت القدرات في هذه المرحلة؟

• الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات في هذه المرحلة، هم طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (3 - 5) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

س4: ما الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟

• كليات الإعلام.

• كليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• كليات التربية الرياضية.

• شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر).

• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس.

• الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

• كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

• كليات السياحة والفنادق.

س5: أين يتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن اختبارات القدرات المؤهلة لها ؟

• عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على موقع: www.tansik.egypt.gov.eg