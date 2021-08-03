قرار جرىء لتنظيم دعم رغيف العيش.. الرئيس السيسى: نحن أمناء على حياة الناس

جدة - نرمين السيد - نظام الدعم التموينى

اعتمد الرئيس السيسى على برنامج دعم يشمل تدابير حكومية غير تقليدية، إذ أن الإصلاحات تضمنت تغيير قواعد الاستحقاق أو التسجيل ببطاقات التموين، مع تقديم بطاقات تموين بقيم أقل للمستفيدين الميسورين الحال نسبيًا، بهدف استهداف توصيل الدعم لمستحقيه.

وشمل برنامج الدعم التموينى الذى تقدمه الحكومة للمواطنين استبدال حصص السلع المدعمة بمخصصات نقدية شهرية، فضلاً عن نظام حوافز قائم على النقاط ما يسمح للمستفيدين باستخدام الوفورات من استهلاك الخبز لشراء سلع فى ظل نظام بطاقات التموين.

ميزانية رغيف العيش

توفر الحكومة رغيف الخبز المدعوم لنحو 60 مليون شخص، بمعدل 5 أرغفة للفرد يوميًا، فى إطار برنامج دعم حكومى.. بمبلغ 5 قروش للرغيف الواحد.

ووفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغت فاتورة الدعم التموينى فى الميزانية العامة للعام 2020 - 2021 نحو 84 مليار جنيه، تشمل 42.5 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز فقط.

ويكلف إنتاج رغيف العيش المدعم الحكومة 67 قرشًا، يباع بسعر 5 قروش أى أن الدولة المصرية تتحمل 62 قرشًا من تكلفة إنتاجه، وتفاديًا لذلك كانت وزارة التموين قررت فى أغسطس 2020 تخفيض وزن الرغيف من 110 غرامات إلى 90 غرامًا.

السيسى يضبط الأسعار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن حان الوقت لزيادة سعر رغيف العيش الذى يباع بـ5 قروش، مؤكدًا أنه من غير الطبيعى أن يتم بيع 20 رغيفًا بثمن سيجارة، فهذا المشهد يجب أن يتوقف.

طالب الرئيس السيسى، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، من المواطنين تفهم حقيقة الكلام، قائلاً: "أرجو أن الكلام عن تنظيم الدعم فى رغيف العيش أن يصل إلى الناس، ولا يتم إساءة استقباله بإننا نسعى لعمل نقلة كبيرة فى الأسعار ولا حاجة".

أسباب رفع ثمن رغيف الخبز

أوضح الرئيس السيسى، خلال كلمته، أن الدولة المصرية تسعى إلى صالح المواطنين وتوفير الأمن الغذائى لهم بالشكل المناسب وعدم تحميلهم أعباء إضافية، مشددًا على ضرورة رفع ثمن رغيف العيش.

وأكد الرئيس عبدالفاح السيسى أن هناك أسبابًا لإعادة النظر فى إعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، خصوصًا أن هذا النظام معمول به منذ عقود، وحان الوقت إلى تعديله بما يواكب ما تتخذه الدولة من إجراءات وسياسات تتطلب تحقيق التوازن لما تقدمه للمواطنين.

وأضاف: "نحن أمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس وعملهم ومصائر شعوبنا وليس على أنفسنا فقط".. إذ يضع الرئيس اهتمامًا كبيرًا لصحة المواطن، وظهر ذلك جليًا فى المبادرات الصحية التى أطلقها واحدة تلو الأخرى خلال السنوات الماضية.

وفيما يخص تعديل سعر رغيف العيش.. فكان خلال تقديم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبرنامج التغذية المدرسية، ما يشير إلى أن ما ستوفره الحكومة في هذا الشأن، سيخدم به الطالب اهتمامًا بصحته لأن يكون قادرًا بدنيًا على العمل مستقبلاً.