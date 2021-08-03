عاجل- السيسى: أرجو أن يصل فهمنا لتنظيم دعم رغيف العيش إلى الناس

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترحيبه بأى رأى مختلف، متابعًا: "أى إجراء يتم اتخاذه ونحن مستقرون، وأن النظام الذى يريد الإصلاح لا يصدر قرارات بها استثناءات، عايزين نحقق السلامة لبلدنا، فيه قياس حقيقى لقدراتنا وأى حد له رأى مختلف مرحب به".





وأضاف الرئيس السيسى، فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف وعدد من الإعلاميين ومحررى رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم الثلاثاء: "طالما ادتونى المسؤولية شيلوا معايا". وتابع الرئيس: "أرجو أن يصل فهمنا لتنظيم دعم رغيف العيش إلى الناس ولا يتم إساءة استخدامه بأننا نهدف إلى نقلة كبيرة قوى فى الأسعار.. إحنا بنتكلم بس نعمل شكل متوازن حتى نستطيع توفير 8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية".

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