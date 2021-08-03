برلمانى: مدينة سايلو فودز قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.





وأكد بدوى، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يعد مشروعا قوميا كبيرا وبمثابة قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية والتى تدر عملة صعبة، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار فى الأسواق المحلية، موضحا أن الرئيس السيسى حريص على حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة وصحة جيدة لهم. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية يساهم وبشكل كبير فى دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة التى تبنتها الدولة منذ شهور طويلة.

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