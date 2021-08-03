عاجل- السيسى: حصة مصر من النيل لن تقل

وأضاف الرئيس السيسى - فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحررى رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم، أن القضية الموجودة فى الريف المصرى هى الاعتداء على الأراضى الزراعية، مضيفًا: "حافظوا على ما تبقى من الأراضى الزراعية".
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن تطوير قرى الريف المصرى سيكون شاملًا، وأضاف: "هعمل لك اتصالات جوة القرية زى الشبكات الحديثة اللى موجودة فى المدينة".
وحول تنظيم الأسرة، قال الرئيس السيسى: "مبقولش للناس متخلفش، لكن من مصلحتنا تنظيم الموضوع ده علشان نعيش حياة كريمة.. إحنا جايين علشان نصلح.. متقلقوش خلونا نشتغل".
وفيما يتعلق بقضية المياه، أكد الرئيس السيسى، "إن حصة مصر من مياه النيل لن تقل إن شاء الله"، موضحًا أنه حتى مع استمرار حصة مصر من مياه النيل، لكن هناك مشكلة بسبب الزيادة السكانية وتوفير المياه للأجيال المتزايدة، مضيفًا: "إحنا بنعمل كل الإجراءات دى علشان نوفر مياهنا".
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