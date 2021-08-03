فيديوجراف.. الكهرباء تواجه السرقات ومخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الكهرباء أن انقطاع التيار فى المناطق المخالفة للبناء يكون بسبب زيادة الاستهلاك غير القانونى، وأن سرقة التيار يؤدى إلى عطل فى الكابلات نتيجة ارتفاع حرارتها. وأفادت بأن سرقة التيار الكهربائى يعرض المواطنين لضعف جودة الخدمة، لذلك.. تحارب وزارة الكهرباء سرقات التيار من خلال حمالات مكثفة وتركيب عدادات كودية.

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