الشيوعى الصينى يشكر حماة الوطن على برقية التهنئة بمئوية الحزب

جدة - نرمين السيد - تلقى اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، وأمين عام حزب حماة الوطن، رسالة شكر وتقدير من وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى "ى سونغ تاو"، وذلك ردا على تهنئته للحزب الصينى فى ذكرى مئويته.





وأكد الوزير الصينى، حرصه على تعزيز العلاقات بين الحزبين على أساس من التقدير والاحترام القائم على التوافق المشترك بينهما حيال العديد من القضايا، كما تضمنت رسالته التأكيد كذلك على أهمية الاستفادة المتبادلة ونقل الخبرات بين مسؤولى الحزبين بما يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية، ليس فقط بينهما وإنما بين الدولتين والشعبين الصديقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة وطموحاتهما المتوافقة نحو عالم يسوده الأمن والاستقرار والرفاهية لقاطنيه. ومن جانبه رحب الأمين العام اللواء طارق نصير، بالرسالة التى حملت مشاعر الود والتفاهم المشترك بين الحزبين، مؤكدا على أهمية العمل سويا بما يعمق علاقاتهما ويُفعل تعاونهما.

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