محمد السلاب: الزيادة السكانية غير المنضبطة تأكل جميع الموارد

جدة - نرمين السيد - أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التوسع فى الصناعة المصرية بجميع التخصصات والقطاعات، مشيدا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية.





وقال النائب فى تصريحات صحفية له اليوم: ما شهدناه خلال الافتتاح شىء يدعو للفخر وأن بلادنا فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والاتجاه للتصدير، لافتا إلى أن تعميق الصناعات الوطنية يساهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع الاقتصاد الوطنى. ودعا السلاب، الحكومة لضرورة وضع خطة للتعامل مع المشكلات التى استعرضها الرئيس اليوم، وفى مقدمتها الزيادة السكانية وارتفاع نسبة السمنة بين المصريين. وأكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه بدون مواجهة حقيقية للزيادة السكانية وفقا لخطط واضحة ومدروسة، فلن تجدى الإنجازات، قائلا: الزيادة السكانية غير المنضبطة تأكل كل الموارد بما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى.

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