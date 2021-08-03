الرئيس القبرصى يستقبل الشباب المصرى واليونانى ضمن مبادرة إحياء الجذور

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، وفدَ الشباب المصرى واليونانى والقبرصى، فى إطار النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، بهدف تعزيز وترسيخ الروابط المشتركة بين شعوب مصر وقبرص واليونان، وتعميق العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة على كافة المستويات.





من جانبه رحب الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، وفقا لبيان صحفى لوزارة الهجرة، بوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى، الذى يزور قبرص خلال هذه الفترة بعد زيارته لمصر واليونان ضمن برنامج فعاليات النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، قائلا: "إن العلاقات الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان ضاربة فى عمق التاريخ، الذى يزخر بعديد المواقف المشتركة، وتلعب العلاقات والرابط القوية بين شعوب البلدان الثلاثة، دورا رئيسيا فى تحقيق المزيد من التقارب والتعاون المشترك وترسيخ أطر الصداقة القائمة بين البلدان الثلاثة".

كما أثنى الرئيس القبرصى على المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا عام 2017، وما استطاعت تحقيقه من تقارب على مستوى شعوب البلدان الثلاثة منذ تنفيذ النسخة الأولى منها فى مصر عام 2018، متطلعا أن تسهم هذه النسخة من المبادرة والمعنية بالجيلين الثانى والثالث من أبناء الشعوب الثلاثة فى تحقيق مزيد من التقارب والترابط القائم على المستوى الإنسانى والثقافى والحضارى بين مصر واليونان وقبرص.

كما استعرض الرئيس نيكوس أنستاسيادس خلال لقائه الوفد الشبابى، المستجدات على الساحة السياسية إقليميا ودوليا، وما تواجهه الدول الثلاث من تحديات مشتركة فى المرحلة الراهنة، والتى تستوجب دعم وتعزيز العلاقات الثلاثية على كافة الأصعدة؛ بهدف تحقيق تنمية مشتركة لشعوب مصر واليونان وقبرص.

واستهل الوفد الشبابى المصرى واليونانى والقبرصى، جدول فعاليات النسخة الرابعة لمبادرة "إحياء الجذور"، بزيارته لمصر، حيث استقبلهم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، كما اتجهوا بعدها إلى زيارة اليونان واستقبلتهم فيها الرئيسية كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية، ويستكمل الوفد محطته الأخير بزيارة دولة قبرص، وفق ما تم الاتفاق عليه بين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال زيارتها إلى نيقوسيا ولقاء نظيريها: فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسى لشئون القبارصة المغتربين، كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليونانى.

هذا ويتضمن جدول فعاليات زيارة الوفد الشبابى المصرى واليونانى والقبرصى لدولة قبرص، عددا من الفعاليات المتنوعة،من بينها زيارة لمقر مجلس النواب القبرصى ولقاء رئيس المجلس، وإجراء جولة بمقر المبنى التاريخى للمجلس، زيارة مركز الفنون والأبحاث الافتراضية بالعاصمة نيقوسيا، بجانب زيارة "متحف سيفرس" العريق، تعقبها جولة بمدينة نيقوسيا القديمة سيرا على الأقدام للتعرف على تاريخ المدينة.

بالإضافة لزيارة "ضريح مقدونيتيسا" وهو نصب تذكارى للحرب ومقبرة عسكرية لوضع إكليل من الزهور وتكريم الضحايا اليونانيين والقبارصة، كذلك زيارة الوفد لقرية "أيا آنا" الواقعة على طريق "نيقوسيا–لارنكا" القديم، كما يجرى الوفد زيارة لكنيسة "أيوس نيكولاس تيس ستيجيس" أحد مواقع التراث العالمى لليونسكو.