القومى للمرأة يشيد بقرار تشغيل 6 مكاتب رقمية لتقديم خدمات نيابات الأسرة

جدة - نرمين السيد - يشيد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بقرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام لإصداره أمرا بتشغيل 6 مكاتب رقمية، لتقديم خدمات نيابات الأسرة بمناطق الزيتون وعين شمس وميناء القاهرة الجوى بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادى بقنا.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن شكرها وتقديرها للنائب العام لدعمه المتواصل لقضايا المرأة وحماية حقوقها، مؤكدة أن هذا القرار سوف يساهم فى تخفيف الكثير من الأعباء التى تقع على كاهل المرأة المصرية. يذكر أن النائب العام، أصدر أمراً بتشغيل عشرين مكتبًا رقْميًّا مماثلًا على مستوى الجمهورية، ووجه بتقديم خدمات نيابات المرور الإلكترونية بالمكتب الرقمى الكائن بميناء القاهرة الجوى لمركزيته وأهميته، وإعداده لتقديم خدمات الاستعلام عن الممنوعين من السفر وتنفيذ الأحكام مستقبلًا.

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