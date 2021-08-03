الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى بالسودان يؤكد أهمية التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - وثمّن فضيلته، وفقا لبيان صحفى، أهمية التحول الرقمى مستعرضًا التحديات التى تواجه المتخصص بشأنه، ومشيًرا إلى أهمية ضبط العلاقة بين المفتى والمستفتى وتحسينها دورها.
وعرض الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى بالسودان مجالات عمل ومهام المجمع والتى يتمثل أبرزها فى الاهتمام بالنوازل ومواجهتها أولُا بأول كما يقوم بالإجابة على الاستفسارات الواردة من أجهزة الدولة.
واختتم فضيلته كلمته بعدد من النتائج والتوصيات أهمها ضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات الإفتاء فى العالم.
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