وقال، فى بيان، اليوةم الثلاثاء، إن هذا المشروع قلعة صناعية غذائية تضاف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار فى الأسواق المحلية، حيث تقع على مسطح 135 فدانا، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت، بطاقة إنتاجية 68 ألف طن بشكل يومى، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن فى السنة، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن.
وأضاف الرشيدى، فى بيان له اليوم، أن هذا المصنع يعد نموذجا يحتذى به لمفهوم سلاسل الإمداد الحديثة حيث يشمل كل العمليات فى مكان واحد، بجانب أنه لا يتوقف عند إنتاج المواد الغذائية فقط وإنما يمتد أثره ليحقق كافة مناحى التنمية من توفير فرص عمل للشباب وتساهم فى ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع حلم تحقق بعد حوالى 4 سنوات من العمل، فى إطار خطة القيادة السياسية لرفع التنمية الصناعية داخل مصر، مشيدا بما تم مناقشته خلال حفل الافتتاح بالتنسيق بين وزراء الصناعة والصحة والتموين والتربية والتعليم بشأن توفير احتياجات التغذية المدرسية لطلاب المدارس فى المراحل المختلفة بما يحقق أهداف بناء الشاب المصرى بصورة جيدة.
ولفت النائب إلى أن الرئيس وجه بحل ومعالجة الملفات الشائكة التى يعانى منها ملايين المصريين من قضايا الصحة الإنجابية والنمو السكانى وعلاج السمنة المفرطة، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة وصحة جيدة لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ: مدينة سايلو فودز تساهم فى ضبط سوق الصناعات الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.