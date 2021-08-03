نائب بالشيوخ: مدينة سايلو فودز تساهم فى ضبط سوق الصناعات الغذائية

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.





وقال، فى بيان، اليوةم الثلاثاء، إن هذا المشروع قلعة صناعية غذائية تضاف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار فى الأسواق المحلية، حيث تقع على مسطح 135 فدانا، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت، بطاقة إنتاجية 68 ألف طن بشكل يومى، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن فى السنة، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن.

وأضاف الرشيدى، فى بيان له اليوم، أن هذا المصنع يعد نموذجا يحتذى به لمفهوم سلاسل الإمداد الحديثة حيث يشمل كل العمليات فى مكان واحد، بجانب أنه لا يتوقف عند إنتاج المواد الغذائية فقط وإنما يمتد أثره ليحقق كافة مناحى التنمية من توفير فرص عمل للشباب وتساهم فى ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع حلم تحقق بعد حوالى 4 سنوات من العمل، فى إطار خطة القيادة السياسية لرفع التنمية الصناعية داخل مصر، مشيدا بما تم مناقشته خلال حفل الافتتاح بالتنسيق بين وزراء الصناعة والصحة والتموين والتربية والتعليم بشأن توفير احتياجات التغذية المدرسية لطلاب المدارس فى المراحل المختلفة بما يحقق أهداف بناء الشاب المصرى بصورة جيدة.

ولفت النائب إلى أن الرئيس وجه بحل ومعالجة الملفات الشائكة التى يعانى منها ملايين المصريين من قضايا الصحة الإنجابية والنمو السكانى وعلاج السمنة المفرطة، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة وصحة جيدة لهم.